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В Башкирии мужчине перенесшему трансплантации пришлось бороться за лекарства в суде

7 июня 10:14
Фото: 1MI
Инвалид, который перенес трансплантацию органов был вынужден обратиться за помощью в прокуратуру, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали поистине жуткую историю о том как житель города Туймазы, который пережил трансплантацию (пересадку — прим.ред.) и находясь на инвалидности не получал необходимые ему препараты как в 2021 году, так и в 2022. Получить в полном объеме препараты он смог лишь в мае 2022 года, но для этого в дело пришлось вмешаться прокуратуре.

По обращению гражданина прокуратура провела проверку и установила, что препараты мужчина действительно не получал, в связи с чем Туймазинская межрайонная прокуратура и обратилась в суд, который доводы надзорного ведомства принял и полностью удовлетворил. Мало того, главврач больницы получил представление об устранении нарушений, которые были выявлены в ходе проверки, мужчина же получил рецепты на необходимые ему медикаменты. Причем в пресс-службе прокуратуры уточнили, что лекарства мужчине направили со склада в Уфе, обеспечив его ими на несколько месяцев вперед.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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