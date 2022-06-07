mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Циклон с Каспийского моря, недостроенный пляж за 1,3 млрд и Восточный выезд в Уфе

7 июня 16:35
Фото: 1MI
Главные события на вечер 7 июня в Башкирии по версии MKset.

Ненастье с градом, грозами и порывами ветра Башкирии несет циклон с Каспийского моря. Вся нынешняя рабочая неделя пройдет под властью непогоды и виной этому циклон, заявили синоптики Башгидрометцентра. Так, до 10 июня жителей региона ждут разнообразные дожди, как сильные так и незначительные. Помимо дождей циклон принесет и похолодание, также циклон с Каспийского моря принесет грозы, днем же вполне вероятен град. Порывы ветра могут быть весьма интенсивными и достигать 15-20 метров в секунду.

Кроме того, за неделю в Башкирии, по данным синоптиков, выпала месячная норма осадков.

Президент Владимир Путин наградил медиков из Башкирии Почётной грамотой Президента Российской Федерации за высокий профессионализм, заслуги в оказании медицинской помощи в период пандемии COVID-19.

В уфимском парке, который реконструируют за 200 млн рублей, начали вырубку деревьев. Власти района обещали, что избавляться будут только от перестойных и опасных деревьев. Mkset посетил Демский парк и посмотрел, какие деревья там вырубаются на самом деле.

На одного беженца из Украины в Башкирии будут выделять около 1450 рублей в сутки. Власти Башкирии приняли документ утверждающий порядок организации размещения в Башкирии вынужденных переселенцев из Украины, а также из ДНР и ЛНР. В частности, на питание одного человека в день Башкирия будет выделять до 450 рублей, если же человек будет передвигаться поездом или самолетом, то Башкирия затратит 180 рублей на сухой паек.

В Уфе строительство Восточного выезда завершено на 49%, в частности, полностью пробит Северный тоннель.

Тем временем в 30 км от родины Хабирова не могут сдать пляж за 1,3 млрд рублей. В 2019 году власти презентовали масштабный инвестпроект — парк отдыха «Тайрук», однако до сих пор он остался на словах и на бумаге. У местных жителей уже заканчивается терпение, а работы над парком стоимостью более миллиарда рублей так и не сдвинулись с мертвой точки.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48