Циклон с Каспийского моря, недостроенный пляж за 1,3 млрд и Восточный выезд в Уфе

Ненастье с градом, грозами и порывами ветра Башкирии несет циклон с Каспийского моря. Вся нынешняя рабочая неделя пройдет под властью непогоды и виной этому циклон, заявили синоптики Башгидрометцентра. Так, до 10 июня жителей региона ждут разнообразные дожди, как сильные так и незначительные. Помимо дождей циклон принесет и похолодание, также циклон с Каспийского моря принесет грозы, днем же вполне вероятен град. Порывы ветра могут быть весьма интенсивными и достигать 15-20 метров в секунду.
Кроме того, за неделю в Башкирии, по данным синоптиков, выпала месячная норма осадков.
Президент Владимир Путин наградил медиков из Башкирии Почётной грамотой Президента Российской Федерации за высокий профессионализм, заслуги в оказании медицинской помощи в период пандемии COVID-19.
В уфимском парке, который реконструируют за 200 млн рублей, начали вырубку деревьев. Власти района обещали, что избавляться будут только от перестойных и опасных деревьев. Mkset посетил Демский парк и посмотрел, какие деревья там вырубаются на самом деле.
На одного беженца из Украины в Башкирии будут выделять около 1450 рублей в сутки. Власти Башкирии приняли документ утверждающий порядок организации размещения в Башкирии вынужденных переселенцев из Украины, а также из ДНР и ЛНР. В частности, на питание одного человека в день Башкирия будет выделять до 450 рублей, если же человек будет передвигаться поездом или самолетом, то Башкирия затратит 180 рублей на сухой паек.
В Уфе строительство Восточного выезда завершено на 49%, в частности, полностью пробит Северный тоннель.
Тем временем в 30 км от родины Хабирова не могут сдать пляж за 1,3 млрд рублей. В 2019 году власти презентовали масштабный инвестпроект — парк отдыха «Тайрук», однако до сих пор он остался на словах и на бумаге. У местных жителей уже заканчивается терпение, а работы над парком стоимостью более миллиарда рублей так и не сдвинулись с мертвой точки.