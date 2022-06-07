Опубликован график работы больниц и поликлиник в Башкирии в связи с Днем города

Как сообщает региональный Минздрав, в этот период как экстренная, так и плановая медпомощь будут оказываться в соответствии с показаниями. Отмечается, что в праздничные дни будет усилен контроль над работой бригад скорой медицинской помощи, травмпунктов и приемно-диагностических отделений, дежурных служб медицинских организаций.