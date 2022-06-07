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Коммунальщики прокомментировали нашествие крыс в квартирах уфимцев

7 июня 11:17
Фото: 1MI
Накануне о появлении крыс сообщили жители многоквартирного дома по улице Шафиева. Mkset обратился за комментарием в управляющую компанию.

Управляющая компания «УЖХ Октябрьского района г. Уфы» сообщила Mkset, что обработка помещений общего пользования в многоквартирных домах ежемесячно проводит специализированная организация, с которой управляющая компания заключила договор.

Согласно предоставленным данным, жилицы дома № 12 по улице Шафиева, где накануне и произошло нашествие крыс, с заявками о дератизации мест в «УЖХ Октябрьского района г. Уфы» не обращались.

— 06.06.2022 повторно направили письмо в адрес ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» для проведения повторной обработки помещений мест общего пользования, — сообщили в управляющей компании.

Напомним, что 6 июня уфимцы засняли на видео очередное нашествие крыс. Так, по словам автора видео, грызуны из подвала пробрались в квартиру на втором этаже через канализацию. На самих кадрах легко можно было заметь множество грызунов, которые попади в самодельные ловушки.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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