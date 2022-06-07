Фестивали, «обновление» брака, концерт На-На: куда сходить на день города Уфы 12 июня

День города и День России район встретит на двух основных площадках — в парке «Волна» и площади перед ДК «Ядкарь» в микрорайоне Нижегородка. В 12.00 часов в парке «Волна» начнется праздник, посвященный Дню России, 268-летию со дня рождения Салавата Юлаева и 448-летию Уфы. В парке организуют ретро-выставку, выставку картин и площадку «Шежере байрамы». В день Уфы здесь состоится «Сабантуй». Викторины и мастер-классы приготовят как для самых маленьких, так и для взрослых. Для супружеских пар власти обещают программу «Обновление обета любви и верности». В парке желающие смогут прочитать стихи об Уфе и районе.