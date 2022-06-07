Эскроу в квадрате: плюсы и минусы проектного финансирования

— По итогам первого квартала 2022 года объем средств на эскроу-счетах увеличился на 15-20% в сопоставлении с показателями за тот же период 2021 года. Строители отмечают, насколько важны для них меры господдержки, в сочетании со снижением ставок они дают высокий процент сдачи объектов. В то же время девелоперы постоянно интересуются поэтапным раскрытием эскроу-счетов. Центробанк и правительство пока не прислушались к ним, поскольку такая мера может негативно отразиться на доверии покупателей к проектному финансированию.