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Денис Черышев пока не определился со своим будущим

7 июня 15:58
Фото: pexels.com
Отец футболиста — бывший полузащитник московского «Динамо» и хихонского «Спортинга» Дмитрий Черышев признался, что никаких новостей относительно дальнейшей карьеры его сына пока нет.

По окончании сезона в испанской Ла Лиге Черышев-младший покинул «Валенсию», за которую выступал с 2019 года, перейдя в нее из «Вильярреала». Также Денис играл за мадридский «Реал». В составе сборной России полузащитник стал четвертьфиналистом домашнего мундиаля 2018 года. В поединке против хорватов именно Черышев забил первый мяч, выведя команду Станислава Черчесова вперед в первом тайме. Некоторое время назад слухи активно сватали игрока в московский «Спартака» и питерский «Зенит». Информирует «Советский спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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