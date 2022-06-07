500 млн руб власти страны решили направить на поддержку отечественных брендов

Как сообщает RT с ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Денис Мантуров – глава Минпромторга. На поддержку отечественных брендов Правительством РФ будет направлено 500 млн руб. В этом году в пилотном режиме было впервые принято решение на продвижение в средствах массовой информации, на телевидении в первую очередь, российских брендов. Пока речь идет о 500 млн руб, рассказал Мантуров.