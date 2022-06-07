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500 млн руб власти страны решили направить на поддержку отечественных брендов

7 июня 17:50
Фото: pixabay.com
Правительство Российской Федерации впервые приняли решение о выделении субсидий в поддержку продвижения отечественных брендов, на телевидении в первую очередь

Как сообщает RT с ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Денис Мантуров – глава Минпромторга. На поддержку отечественных брендов Правительством РФ будет направлено 500 млн руб. В этом году в пилотном режиме было впервые принято решение на продвижение в средствах массовой информации, на телевидении в первую очередь, российских брендов. Пока речь идет о 500 млн руб, рассказал Мантуров.

В России уже увеличился рост продаж косметики от отечественных производителей. Особой популярностью пользуются бренды: «Я самая», Divage, Natura Siberica, OLLIN Professional и Librederm.

А владелец бизнеса Макдоналдс в России Александр Говор в интервью Forbes, которое он дал 3 июня, рассказал о своих планах за 2 месяца открыть все рестораны сети под новым российским брендом.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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