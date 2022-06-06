Жители пяти районов Башкирии в этом году остались без пляжей

Сообщается, что в этом году ранее работавшие пляжи были открыты в 32 республиканских муниципалитетах. При этом семь районов, в числе которых Гафурийский, Илишевский, Кигинский, Мечетлинский, Миякинский, Стерлитамакский и Чекмагушевский, в этом году откроют пляжи впервые за три года.