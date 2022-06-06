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Жители пяти районов Башкирии в этом году остались без пляжей

6 июня 13:16
Фото: Ольга Лузина / 1MI
Этим летом пляжи не откроются в Белокатайском, Куюргазинском, Мишкинском, Стерлибашевском и Федоровском районах Башкирии, следует из информации в соцсетях

В этом году пляжи не откроются в пяти районах республики. Данные об этом появились в соцсетях.

Речь идет об открытии пляжей в Белокатайском, Куюргазинском, Мишкинском, Стерлибашевском и Федоровском районах Башкирии. Отмечается, что в перечисленных районах пляжи не функционировали и в 2021 году.

Сообщается, что в этом году ранее работавшие пляжи были открыты в 32 республиканских муниципалитетах. При этом семь районов, в числе которых Гафурийский, Илишевский, Кигинский, Мечетлинский, Миякинский, Стерлитамакский и Чекмагушевский, в этом году откроют пляжи впервые за три года.

Напомним, ранее стало известно, что два уфимских пляжа не успели открыться к началу сезона. О причинах тому рассказали в УГЗ Уфы. Также ранее Mkset публиковал список из 137 пляжей всей республики.

Также ранее стало известно о гибели женщины озере Теплое. По сообщениям очевидцев, женщина отправилась купаться, будучи в нетрезвом состоянии.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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