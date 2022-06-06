XXV Петербургский международный экономический форум соберет более 500 спикеров

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум играет роль инструмента коммуникации между обществом и властью, определяет темп и глубину преобразований, которые происходят в стране, как будет идти национальное развитие, когда происходят глобальные геополитические изменения. На форуме будет проанализировано, каково может быть стратегическое развитие государства с учетом взаимодействия со всеми участниками этого процесса. Среди них регионы страны, НКО, общественные объединения, СМИ и молодежные организации.