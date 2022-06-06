В первую неделю июня спрос на ипотеку упал на 0,3%

Эксперт заявил, что “амплитудная” политика ЦБ РФ по отношению к ключевой ставке привело к уверенности граждан в том, что ставка и дальше будет понижаться. Поэтому потенциальные заемщики сейчас занимают выжидательную позицию, пишет iz.ru.
При этом Хусаинов отметил, что рынок нельзя восстановить только уменьшая ставку. СНижение спроса имеет и другие причины. Одна из них – перегрев стоимости жилья, активно растущей с 2020 года, на фоне падения реальных доходов россиян. Сейчас активнее всего продаются объекты, на которые их владельцы дают дисконт.
И девелоперам, и покупателям необходимо понимать, какой будет политика стимулирования спроса на ближайшие 3-5 лет. В этом случае застройщики смогут строить долгосрочные планы, а потенциальные покупатели квартир – рассчитывать наиболее выгодный момент для взятия ипотеки.