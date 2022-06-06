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Уфимец показал зеленый и «вонючий» фонтан на главной площади в Черниковке

6 июня 08:00
Фото: @Ufa_rb
Житель Уфы ужаснулся зеленью в воде фонтана на площади в Черниковке, которая в его детстве была прозрачной, об этом он сообщил в соцсетях.

Житель Уфы снял на видео зеленую и, судя по всему, «цветущую» воду в центральном фонтане Черниковки на площади имени Серго Орджоникидзе. Возмутился автор видео тем, что вода грязная и дурно пахнет, а также заявил, что в его детстве вода в этом фонтане была чистой и прозрачной

— С детства помню этот фонтан, всегда тут было весело. Но на сколько я помню вода в нём всегда была чистая, прозрачная. А что теперь, какая-то зелень, воду просто набирают из реки, вода воняет, грязная. Неприятно на такой фонтан смотреть. Где наши хвалёные фонтаны, из которых можно пить? , — недоумевает автор видео.

Откуда у уфимца информация о том, что воду из фонтана можно пить — неизвестно. Обнаружить информацию об этом не удалось.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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