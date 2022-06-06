Уфимец показал зеленый и «вонючий» фонтан на главной площади в Черниковке

— С детства помню этот фонтан, всегда тут было весело. Но на сколько я помню вода в нём всегда была чистая, прозрачная. А что теперь, какая-то зелень, воду просто набирают из реки, вода воняет, грязная. Неприятно на такой фонтан смотреть. Где наши хвалёные фонтаны, из которых можно пить? , — недоумевает автор видео.