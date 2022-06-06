Проект «Экософия» от РЭО соберёт лидеров в экологическом движении России

О том, что РЭО является одним из партнеров «Экософии», сообщает гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, рассказывает Телеканал 360. Он отметил, что развитие общей экокультуры — очень важный аспект. А такие проекты, как «Экософия», создаются для того, чтобы помочь развиваться в этом направлении. Поэтому РЭО считает необходимым всегда поддерживать подобные инициативы. Экологическое просвещение — одно из направлений реформы обращения с ТКО. Экопросветительские программы знакомят большое количество людей с новой культурой потребления. Она основана на раздельном сборе отходов и на предпочтении товарам из вторичного сырья. Подобные меры позволяют уменьшить объемы захоронения отходов на полигонах, а уровень переработки твердых коммунальных отходов увеличить, резюмирует Буцаев