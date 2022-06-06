На месте закрытой бургерной рэпера Тимати в Уфе откроют мясной ресторан рэпера Басты

Напомним, что бургерная исполнителя Тимати в Уфе проработала не очень долго и закрылась в ноябре 2019 года. О причинах закрытия заведения не сообщалось, однако бытовало мнение о том, что на Гостинном дворе итак велик ассортимент разного рода бургерных и других точек быстрого питания. Что будет ждать на том же месте мясной ресторан станет известно уже в скором времени.