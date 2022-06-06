Минеева: Оборот МСП вырастет в 2022 году до 71-75 трлн рублей

По состоянию на начало мая текущего года число МСП в сегменте юрлиц сократилось на шесть процентов за год, достигнув отметки в 12,1 миллиона, а с учетом индивидуальных предпринимателей (ИП) оно уменьшилось на пять процентов, составив 14,6 миллиона. При этом численность сотрудников у ИП снизилась на два процента. В то же время на два процента больше стало граждан, трудящихся на средних предприятиях. Результаты исследования свидетельствуют также о том, что на сектор МСП в России приходится на данный момент в пределах 20 процентов экономически активного населения – 28,8 миллиона граждан.