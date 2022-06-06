Диетолог Соломатина рассказала про лучшее жаждоутоляющем средстве

Ранее диетолог Соломатина рассказывала, кому не следует злоупотреблять популярным газированным напитком тархун. По ее словам, его не нужно употреблять людям с инсулинозависимостью, диабетом, преддиабетом, лишним весом. Поскольку сахар всасывается более стремительно, происходит быстрое выделение инсулина, в результате чего образуются лишние килограммы. Напитки, которые содержат красители и ароматизаторы, вредны тем, что провоцируют аллергическую реакцию, проблемы с почками и печенью.