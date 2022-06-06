Диетолог Соломатина рассказала про лучшее жаждоутоляющем средстве

По сообщению NEWS.ru, Елена Соломатина рекомендовала для утоления жажды употреблять воду с умеренным содержанием минеральных веществ. По ее словам, пить газированные сладкие напитки не следует, так как из-за содержания сахара они провоцируют еще большую жажду.
Эксперт отметила, что сладкие газированные напитки не нужно часто употреблять даже здоровым людям, поскольку газация вызывает раздражение слизистой оболочки ЖКТ, в результате чего сахар всасывается быстрее.
Ранее диетолог Соломатина рассказывала, кому не следует злоупотреблять популярным газированным напитком тархун. По ее словам, его не нужно употреблять людям с инсулинозависимостью, диабетом, преддиабетом, лишним весом. Поскольку сахар всасывается более стремительно, происходит быстрое выделение инсулина, в результате чего образуются лишние килограммы. Напитки, которые содержат красители и ароматизаторы, вредны тем, что провоцируют аллергическую реакцию, проблемы с почками и печенью.