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Диетолог Соломатина рассказала про лучшее жаждоутоляющем средстве

6 июня 13:55
Фото: pxhere.com
Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой напиток лучше всего утоляет жажду. По ее словам, следует в качестве жаждоутоляющего средства использовать не минеральную, а обычную столовую воду. эксперт подчеркнула, что сладкие газированные напитки, напротив, вызывают еще большую жажду.

По сообщению NEWS.ru, Елена Соломатина рекомендовала для утоления жажды употреблять воду с умеренным содержанием минеральных веществ. По ее словам, пить газированные сладкие напитки не следует, так как из-за содержания сахара они провоцируют еще большую жажду.

Эксперт отметила, что сладкие газированные напитки не нужно часто употреблять даже здоровым людям, поскольку газация вызывает раздражение слизистой оболочки ЖКТ, в результате чего сахар всасывается быстрее.

Ранее диетолог Соломатина рассказывала, кому не следует злоупотреблять популярным газированным напитком тархун. По ее словам, его не нужно употреблять людям с инсулинозависимостью, диабетом, преддиабетом, лишним весом. Поскольку сахар всасывается более стремительно, происходит быстрое выделение инсулина, в результате чего образуются лишние килограммы. Напитки, которые содержат красители и ароматизаторы, вредны тем, что провоцируют аллергическую реакцию, проблемы с почками и печенью.

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