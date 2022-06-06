Авито Недвижимость запускает новый сервис для безопасного онлайн-бронирования жилья

Авито Недвижимость запустил функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты: теперь путешественники могут безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В скором времени она также может стать доступна на Алтае, в Карелии и на Юге России.
Верификация объектов имеет ряд преимуществ не только для гостей, но и для собственников жилья и управляющих компаний в посуточной аренде. В их числе: сокращение расходов и возможность получить оплату за весь период уже на следующий день после заезда гостя. Если же гость отменяет бронирование уже после утвержденной даты, собственник все равно получает предоплату. Для арендодателей также доступно страхование имущества с компенсацией до 75 тыс. рублей на период проживания арендатора. Авито больше не запрашивает плату за пролонгацию объявлений, а только удерживает комиссию 15% от стоимости бронирования, остальную сумму сервис перечисляет арендодателю. Важным нововведением стало и то, что если раньше ответа от техподдержки приходилось ждать некоторое время, то теперь на платформе появилась круглосуточная выделенная голосовая линия для решения любых вопросов.
Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости:
«На протяжении последних лет мы видим, что рынок посуточной аренды непрерывно растет — у нас появляются новые арендодатели и увеличивается количество объявлений. Благодаря самой большой базе объектов*, Авито Недвижимость предоставляет своим пользователям широкий выбор жилья для краткосрочной аренды в любом уголке России и стремится сделать поиск и бронирование максимально удобным как для гостей, так и для арендодателей. Внедрение системы онлайн-бронирования с полной оплатой проживания позволит повысить безопасность сделок на платформе: теперь пользователям не нужно использовать другие платежные сервисы, переводить деньги напрямую без четких гарантий, поэтому они могут быть уверены в безопасности денежного перевода. Авито Недвижимость признана самой известной и используемой платформой для краткосрочной аренды жилья в России, а также большая часть объектов сдаваемых в краткосрочную аренду в России размещены на Авито**, поэтому мы продолжаем развивать продукт. И хотя воспользоваться сервисом пока можно только в пяти крупнейших городах России, учитывая, что интерес к внутреннему туризму будет только усиливаться, в дальнейшем мы планируем масштабировать данную опцию по всем регионам, чтобы обеспечить путешественникам, командированным и медицинским туристам возможность комфортно и безопасно бронировать жилье на платформе».
Онлайн-бронирование с полной предоплатой на Авито Недвижимости
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*По данным исследования ООО «Форейтор», март 2022 года
**По данным исследования Aquarelle Research, март 2022 года