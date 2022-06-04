«Большой Вудъявр» в Мурманской области установил рекорд по продолжительности сезона

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» представил два нововведения в день открытия. При поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области летом 2021 года был осуществлен проект системы искусственного оснежения трасс северного склона, протяженность которых достигает 3,5 км. Эта система гарантирует, что курорт откроется вовремя, а также она позволяет продлить сезон катания. Если раньше он в лучшем случае длился пять с половиной месяцев, то теперь это полноценные восемь месяцев.