Специальная программа Московского джазового фестиваля в Одноклассниках

В преддверии фестиваля в официальной группе Московского джазового фестиваля в ОК запустилась рубрика #ДжазИМосква, в которой можно узнать историю развития джазовой культуры в столице. Помимо этого, подписчики сообщества могут познакомиться с хедлайнерами фестиваля: Игорем Бутманом, Ларисой Долиной, Юрием Башметом, Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым, Евгением Маргулисом, Мариам Мерабовой и многими другими. Кроме того, с 8 по 10 июня в ОК пройдет марафон трансляций из Джаз-клуба Игоря Бутмана. В среду, 8 июня, пользователи смогут присоединиться к концерту Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. 9 июня зрители увидят выступление Трио Олега Аккуратова, а в пятницу — Ларисы Долиной и ее лучших учеников. Все концерты начинаются в 19:00 в официальной группе Московского джазового фестиваля.