Минеева: Малый и средний бизнес нуждаются в поддержке

Также эксперт полагает, что у нынешней ситуации есть другая сторона, которая открывает перед малым и средним бизнесом новые возможности. В условиях перестройки экономики будут появляться новые ниши, целые сферы деятельности. «Мы же об этом и мечтали. Мы все время говорили, что малому и среднему бизнесу невозможно пробиться, но сейчас рынок открылся», – говорит Бунич. Речь идет и о сельскохозяйственной деятельности, и об IT-сфере, и о разных отраслях промышленности.