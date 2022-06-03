Кто с кем судился в мае 2022 года в Башкирии и чем это закончилось

Поставщик питания в медучреждения, ООО «Весна», проиграло в иске против регионального УФАС. В сентябре прошлого года антимонопольное ведомство установило признаки сговора в действиях вышеупомянутой компании, а также ООО «Рамонда», ООО «Здоровье» и ООО «Уфимский центр питания Арт-Лайф» (участвовали в заседании в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований).
На действия организаций пожаловалась компания-конкурент «Диет-Групп 2009» (принадлежит экс-депутату горсовета Уфы Юлии Романчевой) и физлицо. Надзорный орган, проверяя изложенные ими доводы, выяснил, что действия вышеперечисленных фирм были направлены на поддержание цен. Все они, участвуя в госзакупках, снижали цену на минимальные значения. Кроме того, УФАС обнаружила связи между компаниями: так, в сеть они выходили с одних и тех же ip-адресов. Кроме того, по данным Росфинмониторинга с 31 декабря 2017 по настоящее время у ООО «Весна», ООО «Уфимский центр питания Арт-Лайф», ООО «Здоровье» и ООО «Рамонда» были общие контрагенты, а также установлены факты взаиморасчетов.
«Весна» пыталась отменить решение УФАС, доказывая, однако суд счел нарушение доказанным.
Компания «Весна» зарегистрирована в 2007 году в Уфе. Руководит и владеет ею Ляля Галеева. Организация занимается деятельностью в сфере общепита. В 2020 году она получила 14,5 млн рублей прибыли при выручке 115,6 млн. В «послужном списке» компании 14 госконтрактов. В числе контрагентов — городские больницы Уфы № 10, № 8, № 18, Республиканские клинические инфекционная больница, перинатальный центр, кардиоцентр, онкодиспансер и наркодиспансер, Республиканский специализированный дом ребенка, больница скорой медицинской помощи, центр социального обслуживания населения в Кировском районе, Уфимский юридический институт, Дюртюлинская ЦРБ и республиканский Центр повышения квалификации.
ООО «Герал» (входит в группу компанияй «Госстрой») не смогла взыскать с «Садового кольца 249 млн рублей. Истец подал иск к ООО «СК С. Г.П» (входит в группу компаний «Садовое кольцо»). Спор касался векселей ООО «Башнафтатранс», которые в марте 2020 года были переданы ответчику в качестве оплаты за завершение строительства проблемного жилого комплекса «Белая река». Сделка купли-продажи бумаг была совершена в рамках заключенного в ноябре 2019 года многостороннего соглашения.
Позднее истец попытался признать ее недействительной. В доводах он указал, что «Садовое кольцо» не выполнило своих обязательств. При этом «Герал» лишился существенной доли активов, что привело к угрозе его банкротства. Требуя отменить сделку, истец указывал, что владелец компании Татьяна Бадикова ее не согласовывала сделки. Однако суд посчитал, что бенефициар группы компания Кирилл Бадиков, подписавший ранее соглашение с «Садовым кольцом», был в достаточной степени осведомлен. Помимо этого ответчик погасил стоимость векселей путем зачета встречных однородных требований.
ГК «Госстрой» оставила после себя несколько недостроенных жилых комплексов. Решить проблемы дольщиков планировали с помощью масштабного инвестпроекта, однако Кирилл Бадиков решил разорвать его в одностороннем порядке. В настоящее время компании-застройщики трех объектов банкротятся. После процедуры «Садовое кольцо» сможет продолжить работы в трех жилых комплексах — «Эрмитаж», «Дом на Ленина» и «Белая река». Инвестор рассчитывает, что это произойдет в августе. Сдать объекты планируют в конце 2023 года.
Юристы Бадикова в свою очередь продолжают оспаривать «все что можно», объяснили в «Садовом кольце».
АО «АБ ИнБев Эфес» смогло отменить плату в 7,24 млн рублей, начисленную «Уфаводоканалом» за сверхнормативное содержание загрязняющих веществ в сточных водых. В феврале Арбитражный суд Башкирии по иску предприятия взыскал с пивоваренной компании эту сумму. Решение было обжаловано ответчиком в Восемнадцатом апелляционном суде.
Как следует из материалов дела, в ноябре 2019 года по итогам анализов проб сточной воды из канализационных колодцев компании сверхнормативный сброс загрязняющих веществ не установлен. Однако в апреле 2021 года «Уфаводоканалу» стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении инспектора. Составляя протоколы, он занижал данные о содержании загрязняющих веществ в пробах сточных вод предприятия. При этом в первичных журналах были отмечены превышения. Ресурсоснабжающая организация, опираясь на исходные данные, рассчитало плату за превышения и предъявило претензии предприятию. Поскольку компания не перечислило плату, «Уфаводоканал» обратился в суд.
Арбитраж в первой инстанции счет доказанной «вину» компании. Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась. Суд указа, что законодательством не предусмотрена процедура замены или отзыва результатов испытаний отобранных проб сточных вод, поэтому действительными могут считаться только протоколы, составленные в 2019 году. А в них превышения отсутствуют.