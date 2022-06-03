Кортнев сообщил о попытке срыва его концерта в Нижнем Новгороде

По словам музыканта, группа неизвестных на какое-то время заблокировала вход на площадку зрителям, но спустя время выступление все же состоялось. Об этом сообщает издание “Народные новости” со ссылкой на РБК.
Кроме того, он заявил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы.
“Ни в коем случае. Пускай делают, что хотят, - это их дело, наше дело - играть”, - отметил артист.
Отметим, что ранее Кортнев выступил с критикой российской спецоперации по защите Донбасса. С этого времени он систематически подвергается осуждению со стороны поклонников и коллег.