Аукционы на добычу морепродуктов монополизируют рынок

Как пишет издание, пять лет назад, в 2017 году, провели первый этап перераспределения квот на рыбную ловлю, пишет kp.ru. Тогда некоторые компании получили 20 процентов общего допустимого улова на сельдь и минтай. Квоты предоставлялись под обязательство закупить новые рыболовецкие суда и построить перерабатывающие заводы. Два года спустя провели аукцион, на котором разыграли 50% квот на вылов краба, — компании, которые выиграли, также обязались построить новые суда. Тогда им это обошлось в четыреста три миллиарда рублей.