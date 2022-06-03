Аукцион на разработку проекта нового СИЗО для Уфы за 176 млн рублей приостановила ФАС

Строители из Екатеринбурга полагают, что имеющееся в закупке требование к подрядчику являться членом СРО (саморегулируемой организацией — прим.ред) в области инженерных изысканий неправомерно, по причине того, что на сами инженерные изыскания в соответствии с документами аукциона должно быть затрачено лишь 4% от стоимости контракта и по мнению «Центр Капитала» к данной работе вполне можно было бы привлечь субподрядчика. Федеральная антимонопольная служба рассмотрит жалобу 7 июня.