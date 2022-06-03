Аукцион на разработку проекта нового СИЗО для Уфы за 176 млн рублей приостановила ФАС

6 июня итоги аукциона по поиску подрядчика, готового за 176 миллионов рублей выполнить инженерные изыскания и разработать проект нового следственного изолятора близ Уфы не подведут. Дело в том, что один из претендентов на выполнение данных работ, екатеринбургское общество с ограниченной ответственностью «Центр Капитал» подал жалобу на неправомерные требования заказчика, которым является управление ФСИН по Башкирии.
Строители из Екатеринбурга полагают, что имеющееся в закупке требование к подрядчику являться членом СРО (саморегулируемой организацией — прим.ред) в области инженерных изысканий неправомерно, по причине того, что на сами инженерные изыскания в соответствии с документами аукциона должно быть затрачено лишь 4% от стоимости контракта и по мнению «Центр Капитала» к данной работе вполне можно было бы привлечь субподрядчика. Федеральная антимонопольная служба рассмотрит жалобу 7 июня.
Напомним, управление ФСИН по Башкирии разместило закупку на поиск подрядчика, который разработает проект нового следственного изолятора в Иглинском районе Башкирии в непосредственной близости от Уфы и микрорайона Шакша, где итак немало исправительных учреждений. Новый СИЗО планировалось разместить на площади в 17 гектаров, помимо помещений для подследственных, включая женщин с детьми, на территории, которую еще надо было озеленить и украсить малыми архитектурными формами, планировалось и появление медчасти со стационаром и отдельного туберкулезного стационара.