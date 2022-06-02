Выбор надежной модели кондиционера: лучшие производители климатического оборудования

Решить проблему поможет инверторный кондиционер Mitsubishi. Приобрести любое климатическое оборудование можно в интернет-магазине OZON. Бытовые приборы японской компании пользуются повышенным спросом во всем мире. К основным достоинствам сплит-системы относится бесшумная работа компрессора. Ускоренное охлаждение помещения осуществляется благодаря возможности полного открытия жалюзи, что позволяет холодному воздуху проходить в помещение беспрепятственно. Высокая степень надежности кондиционеров японской компании проверена временем.
Особенности климатических систем
Минимальный безремонтный эксплуатационный ресурс кондиционеров последних моделей японского производства составляет 10 лет. Даже в магазинах выдается гарантия на 24 месяца.
Основные характеристики кондиционеров Mitsubishi:
Особенности китайских климатических систем
Не менее востребованы инверторные кондиционеры Hisense китайского производства. Главные особенности всех моделей:
Привлекательность климатических систем LG
Компании Южной Кореи давно занимают первые позиции в списках лучших производителей бытовых приборов, среди которых — современный инверторный кондиционер Lg.
Основные характеристики всех моделей:
Многие модели не требуют размораживания.
Принцип работы инверторных кондиционеров
Их отличие от обычных климатических систем в постоянной работе компрессоров без отключений, даже при наборе заданной температуры. В них лишь снижается производительность объемов воздуха за счет уменьшения количества оборотов компрессора. Их главной задачей является поддерживание комфортного микроклимата в помещении. Инверторный кондиционер способен хорошо кондиционировать воздух, используя лишь 10% всей заложенной в изделие мощности.