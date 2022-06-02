Выбор надежной модели кондиционера: лучшие производители климатического оборудования

Их отличие от обычных климатических систем в постоянной работе компрессоров без отключений, даже при наборе заданной температуры. В них лишь снижается производительность объемов воздуха за счет уменьшения количества оборотов компрессора. Их главной задачей является поддерживание комфортного микроклимата в помещении. Инверторный кондиционер способен хорошо кондиционировать воздух, используя лишь 10% всей заложенной в изделие мощности.