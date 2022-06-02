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Выбор надежной модели кондиционера: лучшие производители климатического оборудования

2 июня 04:58
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Повышенный дискомфорт ощущается летом в квартирах, не оборудованных климатическими системами. Решить проблему помогут кондиционер компании Mitsubishi.

Решить проблему поможет инверторный кондиционер Mitsubishi. Приобрести любое климатическое оборудование можно в интернет-магазине OZON. Бытовые приборы японской компании пользуются повышенным спросом во всем мире. К основным достоинствам сплит-системы относится бесшумная работа компрессора. Ускоренное охлаждение помещения осуществляется благодаря возможности полного открытия жалюзи, что позволяет холодному воздуху проходить в помещение беспрепятственно. Высокая степень надежности кондиционеров японской компании проверена временем.

Особенности климатических систем

Минимальный безремонтный эксплуатационный ресурс кондиционеров последних моделей японского производства составляет 10 лет. Даже в магазинах выдается гарантия на 24 месяца.

Основные характеристики кондиционеров Mitsubishi:

  • максимальный объем вырабатывания холодного воздуха в минуту — 11 м³;

  • минимальное потребление электроэнергии в режиме охлаждения — 600 ватт;

  • минимальное энергопотребление в режиме отопления — 780 ватт;

  • бесшумная работа электромотора — 19 децибел;

  • минимальная площадь обслуживания — 20 м²;

  • пять режимов вращения лопастей вентилятора;

  • наличие встроенного таймера и жидкокристаллического дисплея на внутреннем модуле;

  • наличие антиоксидантного фильтра.

Особенности китайских климатических систем

Не менее востребованы инверторные кондиционеры Hisense китайского производства. Главные особенности всех моделей:

  • низкие показатели энергопотребления;

  • широкие функциональные возможности;

  • наличие системы ионизации воздуха;

  • бесшумная работа компрессоров — 22 децибела;

  • интуитивно понятные панели управления;

  • возможность изменения воздушных потоков в четырех направлениях;

  • наличие функции дежурного обогрева;

  • возможность плазменной фильтрации воздуха;

  • современный привлекательный, а иногда футуристический дизайн;

  • плавные очертания и оригинальные цветовые гаммы.

Привлекательность климатических систем LG

Компании Южной Кореи давно занимают первые позиции в списках лучших производителей бытовых приборов, среди которых — современный инверторный кондиционер Lg.

Основные характеристики всех моделей:

  • бесшумная работа электромоторов;

  • минимальное потребление электричества;

  • отсутствие вредных веществ в хладагенте;

  • наличие интеллектуальных функций;

  • возможность моментальной смены режимов;

  • интуитивно понятное управление;

  • возможность выхода в интернет и управления всеми действиями смартфоном.

Многие модели не требуют размораживания.

Принцип работы инверторных кондиционеров

Их отличие от обычных климатических систем в постоянной работе компрессоров без отключений, даже при наборе заданной температуры. В них лишь снижается производительность объемов воздуха за счет уменьшения количества оборотов компрессора. Их главной задачей является поддерживание комфортного микроклимата в помещении. Инверторный кондиционер способен хорошо кондиционировать воздух, используя лишь 10% всей заложенной в изделие мощности.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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