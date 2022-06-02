«Пятёрочка» запустила виртуальную площадку с профессиями для детей

Игра начинается с выбора персонажа. Ему можно подобрать одежду, прическу и даже выражение лица. После этого ребенок начинает за него действовать. Этот виртуальный мир похож на компьютерную игру Super Mario, которая выполнена в жанре платформер. Его основу составляют прыжки и сбор предметов, необходимые для завершения уровня. Кто больше всего наберет баллов, тот и победит. Затем баллы можно обменять на подарки от «Пятерочки».