Путин одобрил предложение о создании едином детском движении в РФ

Накануне progorod43 отметил, что в Кировской области состоялось совещание по вопросам развития детского движения в регионе. Врио губернатора Александр Соколов провел данное мероприятие. На нем участвовали члены регионального правительства, руководители детских творческих и волонтерских объединений, а также педагогическое сообщество и специалисты по работе с молодежью.