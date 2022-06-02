Минеева: Москвичам вернут 13,6 млрд рублей за штрафы в рамках «ковидной амнистии»

На компенсационные выплаты вправе претендовать граждане, которые были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток в столичных клубах, точках общепита, транспорте, торговых центрах и иных общественных местах. Возместить расходы на штрафы смогут и заведения, работавшие в ночное время и не обеспечившие соблюдение посетителями социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Оформить возврат средств также смогут организации, которые не перевели своих работников на удаленный режим работы в установленные сроки. Компенсации предусмотрены и для лиц, привлеченных к ответственности согласно московскому Кодексу об административных правонарушениях. Сюда относятся случаи, когда протоколы о нарушениях составляли представители полиции. То же самое касается граждан и предпринимателей, привлеченных к ответственности согласно КоАП РФ на основании протоколов, составленных московскими уполномоченными структурами.