mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэра Уфы возмутили туалеты «наизнанку» дома Видинеевых, который ждет благоустройства

2 июня 06:58
Фото: bashintrade.market-planning.ru/
О том что у памятника архитектуры, который является и объектом культурного наследия, не должно быть туалетов и мусорок Мавлиев заявил на пресс-конференции 2 июня.

Не так давно горевший по странным причинам доходный дом Видинеева в самом центре Уфы, по адресу улица Карла Маркса, 15, его нынешнее состояние и ближайшее будущее обсудили на большой пресс-конференции мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Напомним, что дом Видинеевых является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.

Сперва Мавлиев жестко высказался о том, что в таком месте не должны стоять «открытые туалеты со всеми делами», а также мусорки. Зато чуть позже прозвучала и хорошая новость, так уже через месяц должны рассмотреть проектную документацию по благоустройству Видинеевских домов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48