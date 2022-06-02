Мэра Уфы возмутили туалеты «наизнанку» дома Видинеевых, который ждет благоустройства

Сперва Мавлиев жестко высказался о том, что в таком месте не должны стоять «открытые туалеты со всеми делами», а также мусорки. Зато чуть позже прозвучала и хорошая новость, так уже через месяц должны рассмотреть проектную документацию по благоустройству Видинеевских домов.