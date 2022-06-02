«Это мы когда-то совершили ошибку»: Мавлиев о проблеме с бездомными собаками в Уфе

В рамках сегодняшней пресс-конференции в уфимской администрации мэр города Ратмир Мавлиев высказался о бездомных собаках в республике.
Так, по мнению сити-менеджера, над проблемой бездомных животных нужно работать, в том числе обращаться к подрядчикам, которые занимаются отловом собак.
— Это мы когда-то совершили ошибку, — резюмировал Ратмир Мавлиев.
Также ранее ряд жителей республики рассказали в соцсетях о гибели своих питомцев из-за отравления неустановленным веществом, которое те подобрали на улицах. Многие пользователи заподозрили в случившемся происки догхантеров.