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«Это мы когда-то совершили ошибку»: Мавлиев о проблеме с бездомными собаками в Уфе

2 июня 07:50
Фото: Антон Засимов / 1MI
О проблеме бездомных животных в Уфе сити-менеджер высказался в ходе пресс-конференции 2 июня

В рамках сегодняшней пресс-конференции в уфимской администрации мэр города Ратмир Мавлиев высказался о бездомных собаках в республике.

Так, по мнению сити-менеджера, над проблемой бездомных животных нужно работать, в том числе обращаться к подрядчикам, которые занимаются отловом собак.

— Это мы когда-то совершили ошибку, — резюмировал Ратмир Мавлиев.

Напомним, внимание жителей республики к сильно возросшей в последние годы популяции бездомных животных привлек резонансный случай в башкирской столице. Зимой этого года на школьника набросилась свора бродячих собак, после чего волна подобных инцидентов прокатилась по всей республике.

Также ранее ряд жителей республики рассказали в соцсетях о гибели своих питомцев из-за отравления неустановленным веществом, которое те подобрали на улицах. Многие пользователи заподозрили в случившемся происки догхантеров.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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