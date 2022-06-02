Будущее Уфы, заработок жены мэра и очередная авария с участием машины «скорой»

Сегодня состоялась большая пресс-конференция с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. В топ проблем, озвученных на пресс-конференции, попали вопросы благоустройства, общественного транспорта и ЖКХ. Так, подробнее о том каким видит будущее столицы Башкирии ее мэр здесь.
Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы подорожал на восемь рублей. Теперь проезд на трамвае или троллейбусе составит: 30 рублей за наличный расчет или же при оплате банковской карте; 25 рублей при оплате «электронной пластиковой картой» (судя по всему речь идет о карте «АЛГА»); 15 рублей по карте школьника.
Мэр Уфы объяснил, почему нет новой дорожной разметки. Так, своевременно нанести дорожную разметку в городе, по словам Мавлиева, помешали дожди. Тем не менее мэр пообещал завершить наносить дорожную разметку на дороги столицы в 2022 году.
Жители ответили Хабирову после сравнения с Татарстаном. В соцсетях глава региона сообщил о подписании между Башкортостаном и Татарстаном плана мероприятий на ближайшие два года в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Глава Башкирии упомянул и то, что у двух регионов схожая структура экономики. С чем категорически не согласились жители региона, в частности, они заявили, что на вахтах работают по большей части жители Башкирии. Подробнее в материале.
Мэр Уфы Мавлиев раскрыл, как его супруга заработала 1,5 млн рублей за год. Примечательно, что двумя годами ранее женщина заработала 63 тысячи рублей. Так, Ратмир Мавлиев заявил, что насколько ему известно, супруга занимается предоставлением услуг в сфере страхования и кредитования.
В Уфе вместе с пациентами перевернулась машина скорой помощи. Инцидент произошел сегодня, 2 июня, на пересечении улиц Жукова и Бикбая. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, водитель иномарки «Nissan X-Trail», двигаясь по улице Б. Бикбая, допустил столкновение с автомашиной скорой помощи «Газель». Так, из-за удара машина «сокрой» перевернулась. На момент аварии медики доставляли 8-летнюю девочку с ее отцом в детскую больницу № 17. В ДТП девочка получила перелом руки. Ход и результаты проверки взяла на себя прокуратура Башкирии.
Заместительницу главы Балтачевского района отстранили от должности в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры РБ, должности чиновница лишилась после того, как незаконным путем получила крупную сумму по социальной программе поддержки бизнеса.