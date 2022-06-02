Будущее Уфы, заработок жены мэра и очередная авария с участием машины «скорой»

Жители ответили Хабирову после сравнения с Татарстаном. В соцсетях глава региона сообщил о подписании между Башкортостаном и Татарстаном плана мероприятий на ближайшие два года в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Глава Башкирии упомянул и то, что у двух регионов схожая структура экономики. С чем категорически не согласились жители региона, в частности, они заявили, что на вахтах работают по большей части жители Башкирии. Подробнее в материале.