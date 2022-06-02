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Будущее Педро Роши в «Спартаке» пока неясно

2 июня 18:50
Фото: pixabay.com
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24, агент бразильца Хэмилтон Бернард рассказал, что ситуация прояснится в июле.

Футболист принадлежит московскому «Спартаку», с которым у него действующий контракт до 30 июня 2023 года, однако с лета 2021 года выступает за «Атлетико Паранаэнсе» у себя на родине на правах аренды. Напомним, что трансфер Роши в «Спартак» считается одним из самых провальных за всю историю клуба. В Бразилии Роша отметился семью мячами и тремя голевыми передачами в 39 матчах. Москвичи заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ, однако смогли завоевать Кубок России, обыграв в финале московское «Динамо». Добавим, что по итогам сезона путевки в еврокубки не разыгрывались, поскольку отечественные клубные и национальные команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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