Жители Башкирии смогут увидеть непредсказуемый метеорный поток до 100 метеоров в час

Несмотря на отсутствие прогнозов о том насколько интенсивен будет поток метеоров в нынешнем году — это потенциально очень интересное зрелище, ведь медленные желтые метеоры порой даже взрываются в небе. В уфимском планетарии рекомендуют наблюдать данное явление за городом, однако предупреждают, что наблюдениям за потоком метеоров может помешать полная Луна, которая взойдет около 2 часов ночи, да и пресловутая светлая летняя ночь.