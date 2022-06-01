Вот и лето пришло: в июне видеосервис Wink зовет в кинопутешествие во времени и прост

Две следующих премьеры расскажут о нелегкой жизни киллеров, испытывающих проблемы с памятью. В российском сериале «Киллер» (16+), показ которого в Wink стартует 15 июня, главный герой — бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) — выбирает криминальную профессию не по своей воле. Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, он выходит на свободу и намерен поквитаться с тем, кто его подставил. В этой опасной игре ему приходится взяться за заказное убийство. Но попав в аварию, Иван теряет память и не может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, ни даже того, кто он такой.