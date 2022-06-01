В Уфе закрыли два магазина Lego

Магазины популярных конструкторов сети Lego закрылись сегодня в Уфе. Сообщение об этом появилось в соцсетях.
Так, в в Уфе было два магазина сети, расположенных в ТЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». Корреспондент Mkset связался с пресс-службой торговых центров, чтобы получить комментарий по данной ситуации.
В администрации ТЦ «Мега» закрытие магазина подтвердили. В «Планете» информацию о временной приостановке работы магазина Lego также подтвердили, отметив при этом, что арендатор не готовится освобождать площадь в ТРЦ.
Причина, по которой магазины сети временно приостановили работу, остаётся неизвестной. Mkset не удалось оперативно получить комментарии от представителей компании.