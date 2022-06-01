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В Москве обсудили будущее сотрудничества российского и французского бизнеса

1 июня 15:35
Фото: photo.roscongress.org
В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова с главой Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским.

Сообщается, что Франко-Российская торгово-промышленная палата, как и в предыдущие годы, вносит весомый вклад в организацию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Организация активно участвует в подготовке программы форума и обсуждении актуальных вопросов развития экономических отношений России и Франции, пишет ТАСС.

По словам Антона Кобякова, палата является самым большим объединением французского бизнеса, действующего в России, и играет важную роль в поддержании экономических связей двух стран. Он отметил, что представители палаты помогли в локализации производств в России и налаживании тесной кооперации бизнеса обеих держав.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления экспорта и современные потребительские тренды во Франции. Также Павел Шинский поднял тему развития винодельческой отрасли в России. По его словам, Фонд Росконгресс проводит мероприятия, на которых можно вести открытый диалог и интегрироваться в актуальную повестку.

«Уверен, что новые возможности, которые открываются перед нами сейчас, станут драйвером развития максимально широкого круга отраслей», – отметил Павел Шинский.

Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня 2022 года. Организатором форума является Фонд Росконгресс.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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