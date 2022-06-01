mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Кузнецовском затоне в Уфе средь бела дня произошла стрельба во дворе жилого дома

1 июня 10:27
Фото: скриншот видео UTV
Перепалка попала на видеозапись камеры домофона на улице Геологов, её разместил телеканал UTV 1 июня.

Утро 1 июня, дня защиты детей, в Кузнецовском районе началось со стрельбы во дворе густонаселенного жилого дома. И перепалка мужчин, которые кажется приняли на грудь горячительного, и последующая пальба в воздух попали на видеозапись умного домофона, а затем в Интернет. Примечательно, что дерзкий стрелок в пылу ссоры дважды выстрелил в воздух, однако сразу после выходки скрылся с места, где ругался с жителем дома.

Подтвердили произошедшее в густонаселенном районе и в пресс-службе МВД по Башкирии. О нарушении общественного порядка и покоя граждан местные жители сообщили в отдел полиции № 3 Управления МВД по Уфе. По сообщению заявителя во дворе молодые люди шумели и стреляли в воздух, сделали предположение заявители и о том, что стрельба велась из травматического пистолета.

Сейчас инцидент проверяет полиция, а в результате проверки будет принято и процессуальное решение.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48