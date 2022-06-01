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Сегодня IKEA открыла в Уфе отдел обмена и возврата товаров

1 июня 09:19
Фото: businessmens.ru
Информация об этом появилась на официальном сайте магазина.

Впервые с 4 марта в России снова начали открываться магазины IKEA, которые компания приостановила на неопределенный срок. Но товары шведская компания по прежнему не продает, а из всего гигантского магазина функционирует только отдел, который занимается обменом и возвратом товара.

Работать данный отдел будет со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов будет работать ежедневно с 8:00 до 21:00.

Mkset посетил IKEA в день, который был заявлен как заключительный перед приостановкой работы магазина до 31 мая. Корреспондент издания сделал репортаж с «последнего дня Икеи». Но, как можно заметить, и после 31 мая магазин не открылся, а на официальном сайте значится. что приостановлены продажи «на неопределенный срок».

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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