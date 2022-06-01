Отмена масочного режима и открытие IKEA: Главное за день в Уфе и Башкирии

Масочный режим в Уфе будет временно отменен. Отмечается, что снятие ограничения связано с эпидемиологической обстановкой в регионе. В данном случае, ношение масок для жителей республики может вновь стать обязательным в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
Власти Башкирии намерены мотивировать женщин республики рожать. О том, какие меры для улучшения показателей рождаемости в регионе готовится предпринять Минздрав Башкирии, Mkset рассказывал здесь. Отметим, ранее стало известно, что Башкирия не достигла показателей плана по снижению младенческой смертности в регионе.
Верховный суд Башкирии отменил журналистке Дарье Кучеренко штраф по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Напомним, ранее активистка выходила на одиночные пикеты. Сама же девушка назвала решение суда об отмене штрафа «невероятным».
Сегодня же стало известно о том, что в Уфе возобновил свою работу мебельный гипермаркет IKEA. Однако теперь он работает в другом формате. Напомним, о закрытии магазинов шведского мебельного гиганта на территории России стало известно в марте этого года, тогда же корреспондент Mkset отправился в уфимский магазин компании, чтобы воочию увидеть «Последний день Икеи».
Уфимец решил ознаменовать первый день лета стрельбой из пистолета. Нетрезвый мужчина в районе Кузнецовского затона совершил несколько выстрелов, а после поспешил скрыться. По предварительным данным, взяться за огнестрельное оружие вынудил конфликт с одним из жителей дома.
Жители Башкирии обрушили шквал критики на памятник певице Хание Фархи, установленный ранее в её родном селе. Каменную фигуру артистки уже успели сравнить с шаманкой и «бабищей с рынка». Автором изваяния стал известный в республике скульптор Халит Галиулин, одной из характерных особенностей стиля которого является любовь к памятникам коричневого цвета. Отметим, что «коричневые человечки» авторства Галиулина ранее уже украшали собой улицы башкирской столицы.