Отмена масочного режима и открытие IKEA: Главное за день в Уфе и Башкирии

Сегодня же стало известно о том, что в Уфе возобновил свою работу мебельный гипермаркет IKEA. Однако теперь он работает в другом формате. Напомним, о закрытии магазинов шведского мебельного гиганта на территории России стало известно в марте этого года, тогда же корреспондент Mkset отправился в уфимский магазин компании, чтобы воочию увидеть «Последний день Икеи».