Образовательный центр ВШЭ оказался в центре резонансного журналистского расследования

У центра имеется ютуб-канал. «Если посмотреть https://www.youtube.com/c/ Международный научно-образовательный центр НИУВШЭ/videos, то можно увидеть, что во всех 80 видеороликах стоит заставка учебного центра АНО ДПО «Эксперт», которым владеет некая Катерина Дмитриева. Совместный бизнес на сертификации Дмитриевой и Попова начался еще в 2003 году, когда он пришел на работу во Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении. Говорят, что за прошедшее время им удалось построить целую сеть профильных аффилированных офисов», - отмечается в расследовании ЭГ.