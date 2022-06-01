«На вахтах 50% из Башкирии»: жители ответили Хабирову после сравнения с Татарстаном

Башкирия для многих организаций на севере, в Москве и других регионах России — кузница кадров! Многих знаю, на вахту в Татарию ездят! У меня напарник с Набережных Челнов, уволился с севера и у себя дома нашёл работу и доволен очень! Единственный из Татарстана был и тот сбежал. Радик Ягафаров