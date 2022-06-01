Губерниев отреагировал на решение «Ролан Гаррос» награждать россиян

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал резко не реагировать на решение руководства Открытого чемпионата Франции в случае победы россиян на турнире награждать их в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».