Губерниев отреагировал на решение «Ролан Гаррос» награждать россиян

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал резко не реагировать на решение руководства Открытого чемпионата Франции в случае победы россиян на турнире награждать их в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».
По мнению журналиста, в данной ситуации России не стоит спорить с данным решением, а поблагодарить организаторов за допуск на соревнование.
Отметим, что борьбу за трофей на «Ролан Гаррос» продолжают представители России Андрей Рублев и Дарья Касаткина.