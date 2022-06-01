ФАС потребовала изъять у «Жилстройинвеста» землю возле парка Гафури в Уфе

Речь идет об участке площадью 496 кв. м, расположенном рядом с домом № 73 по улице Зорге. Ранее сама мэрия посчитала действия застройщика по объединению этой территории с другим участком незаконными и заявила иск к компании в Арбитражный суд Башкирии.
Тогда ведомство отказалось выдать «Жилстройинвесту» разрешение на строительство и требовало признать недействительными результаты проведенного межевания земельных участков. Однако в марте со специализированным застройщиком «Зорге Премьер — Жилстройинвест» было подписано мировое соглашение.
Теперь ФАС требует расторгнуть мировое соглашение, а также отозвать разрешение на строительство здания на спорном участке. Кроме того, антимонопольный орган усмотрел нарушения в действиях Минземимущества — земли были предоставлены застройщику в собственность в обход конкурсных процедур. Ведомство настаивает, чтобы участок вернули в казну.
«Жилстройинвест» собирался начать строительство жилого комплекса вблизи парка имени Гафури в Уфе еще в 2021 году. Против его планов выступили местные жители. В апреле того же года учредитель и гендиректор «Жилстройинвеста» заявил о беспрецедентном давлении на компанию с применением административного ресурса. Он сообщил, что застройщик получил серию отказов в выдаче разрешений на строительство. Спустя год опальный застройщик вернулся на рынок жилищного строительства — тогда мэрия разрешила ему выполнить проект планировки и межевания на территории, ограниченной улицами Пугачева, Сочинской и продолжением улицы Кавказской. По данным источника Mkset, там собираются возвести многоквартирные дома.