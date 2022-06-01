ФАС потребовала изъять у «Жилстройинвеста» землю возле парка Гафури в Уфе

«Жилстройинвест» собирался начать строительство жилого комплекса вблизи парка имени Гафури в Уфе еще в 2021 году. Против его планов выступили местные жители. В апреле того же года учредитель и гендиректор «Жилстройинвеста» заявил о беспрецедентном давлении на компанию с применением административного ресурса. Он сообщил, что застройщик получил серию отказов в выдаче разрешений на строительство. Спустя год опальный застройщик вернулся на рынок жилищного строительства — тогда мэрия разрешила ему выполнить проект планировки и межевания на территории, ограниченной улицами Пугачева, Сочинской и продолжением улицы Кавказской. По данным источника Mkset, там собираются возвести многоквартирные дома.