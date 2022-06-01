БашРТС пришлет жителям четырех городов Башкирии платежки за май с доначислениями

В первый день лета в Башкирии как никогда актуальна тема отопления и в частности оплаты за него. так вчера в Общественной палате Башкирии прошел круглый стол по вопросам начислений счетов за отопление. Примечательно, что на сайте Общественной палаты после мероприятия были опубликованы лишь части выступлений спикеров, но не было озвучено конкретики о том, что доначисления за отопления коснутся всех городов, где тепло поставляет БашРТС.