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БашРТС пришлет жителям четырех городов Башкирии платежки за май с доначислениями

1 июня 08:05
Фото: 1MI
Однако доначисления предстоят абсолютно всем городам, которые теплом снабжает БашРТС, сообщил Башинформ 1 июня.

В первый день лета в Башкирии как никогда актуальна тема отопления и в частности оплаты за него. так вчера в Общественной палате Башкирии прошел круглый стол по вопросам начислений счетов за отопление. Примечательно, что на сайте Общественной палаты после мероприятия были опубликованы лишь части выступлений спикеров, но не было озвучено конкретики о том, что доначисления за отопления коснутся всех городов, где тепло поставляет БашРТС.

Для жителей Нефтекамска, Салавата, Агидели и Благовещенска отопительный сезон закончился в апреле, то есть квитанцию с доначислениями они получат уже за май. В остальных городах доначисления придут в следующих месяцах.

Уфа в ситуации с доначислениями стоит особняком. Mkset писал о них и приводил позицию БашРТС по данному вопросу. Впрочем и на этот раз позиция организации-ресурсника не изменилась, в своих платежках жители увидят средства возвращенные в 2021 году после перерасчета.

Стерлитамак, Ишимбай и Сибай узнают о том, сколько им доначислили в квитанциях за июнь. Но уже известно, что в общей сложности с владельцев более 52,5 тыс. лицевых счетов рассчитывают получить 22,746 миллиона рублей.

Разумеется граждане негодуют из-за перерасчетов и доначислений из прошлого. Вероятно обоснованность доначислений в скором времени жителям республики все-таки объяснят, ведь по итогам Круглого стола было принято решение направить запрос от Общественной палаты Башкирии в региональный Госжилнадзор на предоставление результатов проведенных проверок.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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