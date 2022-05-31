«Яркий» только снаружи: уфимцы выступили против застройщика «Третий трест»

Александр Ребров — бывший майор Уфимского СОБРа, ветеран боевых действий — с июля 2019 года представлял интересы дольщиков микрорайона «Яркий». Все началось со стандартных исков: в квартирах не открывались створки окон, проемы были кривыми. Жалобы в этом микрорайоне носили массовый характер, однако добиться устранения строительных недостатков и компенсаций оказалось не так просто.
По ряду домов застройщиком выступала компания «Агростройинвест» (входит в ГК «Третий трест»). Поскольку на ней «висят» многомиллиардные банковские кредиты, фирма должна оставаться платежеспособной и иметь положительный баланс на счетах. В итоге «Агростройинвесту» приходится выплачивать компенсации, но лишь по тем домам, которые оформлены на нее.
Помимо «Агростройинвеста» у «Третьего треста» более 30 «дочек» или связанных с ним компаний. Ряд объектов официально строили далеко не такие респектабельные фирмы.
Большинство застройщиков в своей работе пользуется одной и той же схемой: под каждый проект (дом) регистрируется отдельная компания рассказал уполномоченный по правам потребителей в Башкирии, руководитель региональной правозащитной организации «Форт-Юст» Валерий Самохин. В случае, если появятся какие-либо проблемы: просрочка сдачи объекта, риски предъявления исков о компенсациях, — фирму можно просто обанкротить.
Так работал и «Третий трест», имевший от семи до девяти действующих «дочек» одновременно. Головная организация действовала как управляющая компания. Лишь одну фирму необходимо было держать «всю в белом» — ту, на которую оформлялись банковские кредиты для стройки.
В случае с «Третьим трестом» схема оказалась еще более совершенной. Например, в отдельном случае компанию-прокладку просто переоформили на маргинальную личность, имеющую зависимость от алкоголя и наркотиков. Юрлицо, фактически не имевшее ни имущества, ни сотрудников (трудоустроенным числился только один человек — директор) впоследствии планировали ликвидировать. В этом случае дольщики, даже добившиеся в суде компенсации, выяснили бы, что взять с компании, в общем, нечего.
ООО «Фантазия», ранее называвшееся «Яркий 2А», построило два дома в одноименном микрорайоне. Директора удалось разыскать в СИЗО, задержанным по подозрению в незаконном хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков (ст. 228 УК РФ).
Иван — один из жителей микрорайона — рассказал, что до начала процедуры успел отсудить компенсацию в 300 тысяч рублей. Окна в трехкомнатной квартире сильно продуваются и промерзают, зимой холодно — а дома маленькие дети.
«Окна кривые, у нас все заклеено, зимой приходится включать дополнительно обогреватели», — рассказал он.
Получить удалось только 100 тысяч. Сейчас дело «встало» из-за ликвидации «Фантазии». Представители застройщика предлагают Ивану перевести деньги «с непонятными видами зачисления» со счетов третьих лиц. Дольщика этот вариант не устраивает.
В квартире Альбины единственной подходящей для жизни зимой оказалась одна комната из трех. В угловой комнате обнаружилась щель в фасадной стене, в еще одной спальне — не закрывалась оконная створка. Створку заменили только весной, а трещину в стене просто запенили, что никак не сказалось на климате в квартире. Женщина с двумя маленькими детьми оказалась заложницей собственной жилплощади. Застройщик отказался поменять бракованную квартиру на другую, без дефектов. Семья отстаивает свои интересы в суде, а представители компании уговаривают ее подписать мировое соглашение.
Балкон, по словам Альбины, течет — сделать ремонт там невозможно. Кроме того, жильцы этой секции жалуются на проблемы с канализацией: из-за них в подъезде часто стоит ужасный запах.
«Дом только снаружи выглядит красивым. За квартиру мы заплатили около шести миллионов — но разве она того стоит? Мне бы хотелось, чтобы руководство „Третьего треста“ попробовало пожить в такой квартире», — говорит Альбина.
Она рассказывает, что, хотя договор она заключала с одной из малоизвестных «дочек», но документы подписывались в официальном офисе «Третьего треста» на улице Хадии Давлетшиной. Продать ипотечную квартиру практические нереально — слишком большая сумма обременения.
Занимаясь проблемами жителей «Яркого», Александр Ребров обратил внимание, что интересы ООО «Фантазия» представляют те же люди, что действовали от лица «Третьего треста». Затем юристы заметили, что директор и ликвидатор «Фантазии» отправляет ходатайства в суд о снижении неустойки из разных почтовых отделений. К тому же подписи под ходатайствами отличались одна от другой.
Проведя экспертизу, выяснилось, что документы мог подписывать юрист «Третьего треста». Сообщили суду и в следственные органы, но это никого не заинтересовало. Продолжив «копать», смогли отыскать самого директора «Фантазии» — он был в следственном изоляторе и очевидно не мог отправлять ходатайства из почтовых отделений города.
На заседании, проведенном в формате видеоконференции, директор и ликвидатор компании рассказал, что летом 2021 года согласился оформить на себя ООО «Яркий 2А» (затем стало «Фантазией»). При этом он подписывал пустые бланки, которые ему передало «неизвестной лицо». Тот же неизвестный заплатил ему 10 тысяч рублей. О гражданском иске, поданном к обществу, его номинальный директор не знал, документы для суда в рамках этого дела не подписывал.
Аналогичные истории были и с другими компаниями, утверждает Александр Ребров.
«Пять компаний, ранее входивших в ГК „Третий трест“, меняют наименования, директоров и вид деятельности и тут же ликвидируются, то есть лишают собственников жилья права на пятилетнюю гарантию. Да, законодательством разрешено сменить директора, наименование, вид деятельности и ликвидироваться. Но когда это происходит на одном пятачке в одном микрорайоне — это вызывает подозрения», — говорит он.
Информацию о «схеме» вновь передали в следственные органы, однако там по традиции не нашли повода для возбуждения уголовного дела.
«Саша защищал дольщиков „Яркого“ с 2019 года. Работал самостоятельно и сотрудничал с нашей общественной организацией. В общей сложности он подал к „Третьему тресту“ порядка 1000 исков. Несколько сотен из них уже получили компенсации. Суммы существенные — разумеется, „Третьему тресту“ это не понравилось», — рассказывает Валерий Самохин.
На самом деле раскапывать истории обмана никто не хочет. «Работа адская», объясняет Самохин. Можно «рыть» и искать причинно-следственные связи годами — никакой клиент не захочет все это время платить за юридические услуги.
«Саша Ребров начал работать за идею. Потому что — ну вот ему не нравилось, что он не может защитить людей в полной мере», — объяснил он.
С Ребровым пытались «разобраться»: дверь в его офис заливали эпоксидкой, заливали в замочную скважину кислоту, заталкивали спички… За ним начали открыто следить два помощника частного детектива, нанятые Управляющей компанией якобы для охраны. Неоднократно провоцировали конфликты, говорит юрист. Заявления об этом Ребров подавал в полицию — по всем выносили отказные постановления.
— Закончилось это тем, что у одного из них ломается пальчик, — Александр Ребров.
В октябре 2020 года между Ребровым и одним из «детективов» произошел конфликт. Последний пытался пройти в подъезд, а юрист — не пускал его. Был сломан палец «детектива». На Реброва возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Хотя по словам юриста, все произошло случайно.
— Я бывший офицер спецназа, мастер спорта по самбо и дзюдо, вешу больше 100 кг, если бы я хотел, я бы что-нибудь другое ему свернул, — Александр Ребров.
Сейчас, пока адвокат пытается доказать, что состава преступления нет, юриста пытаются поместить под стражу. Так, 17 мая полицейские принудительно увезли его из стационара и держали в отделе более трех часов — при том, что Ребров сообщал следователю о госпитализации и никуда не скрывался. Суд отказался изменить меру пресечения, однако решение будет обжаловано следователем.
Защитники Реброва тем временем написали жалобы в защиту Реброва на имя прокурора республики Игоря Пантюшина и главы Башкирии Радия Хабирова. По их мнению, тщательно расследовать нужно не дело о сломанном пальце, а схемы застройщика по уходу от ответственности за строительные недостатки. Тем более, что это уже не первый конфликт с юристами, которые защищают клиентов «Третьего треста». В 2019 году битами был жестоко избит адвокат Салават Мулюков — дело до сих пор расследуется.
На самом деле сейчас больше всего компания опасается банкротства, считает Валерий Самохин. В арбитражном процессе юристы могу получить данные о контрагентах и операциях по ее счетам. Сделки могут быть оспорены как намеренный вывод активов, и тогда речь может идти не о сотнях, а о миллиардах потерь для застройщика.
ООО «Третий трест — инвест» зарегистрировано в 2015 году. Совладельцами компании выступают братья Алексей и Владимир Борманы, им принадлежит по 50% уставного капитала общества. Компания занимается подготовкой к продаже собственного имущества. Ее директором и единственным сотрудником является Андрей Климец. Компания зарегистрировала пять товарных знаков: логотипы группы компаний «Третьего треста», микрорайона и микрогорода «Яркий» и сервиса по подбору бригад и организации ремонта в новостройках Уфы.
В свою очередь, в «Третьем тресте» подчеркнули, что если в построенных им объектах действительно имеются реальные недостатки, и дольщиком заявлено требование об их устранении, компания «всегда выполняет свои гарантийные обязательства».
Если же к застройщику предъявляются претензии «потребителями-экстремистами», ни одна компания не будет их безоговорочно удовлетворять. В этом случае спор разрешается в судебном порядке. В «Третьем тресте» отмечают, что, как и другие застройщики, столкнулись с проблемой «потребительского экстремизма». В таких случаях недобросовестные покупатели «фальсифицируют обстоятельства и документы, заявляя требования по несуществующим строительным недостаткам». В компании считают, что суды должны полностью или частично отказывать в удовлетворении таких требований, однако «массово продолжают выносить решения о взыскании с застройщиков необоснованно высокой компенсации и неустоек».
«Данная проблема характерна для всех регионов Российской Федерации. Но в силу определенных факторов, в Республике Башкортостан волна „потребительского экстремизма“ преодолела все разумные пределы. Только за 2021 год взысканная с застройщиков сумма превысила один миллиард рублей», — прокомментировали в компании.