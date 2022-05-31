«Яркий» только снаружи: уфимцы выступили против застройщика «Третий трест»

Защитники Реброва тем временем написали жалобы в защиту Реброва на имя прокурора республики Игоря Пантюшина и главы Башкирии Радия Хабирова. По их мнению, тщательно расследовать нужно не дело о сломанном пальце, а схемы застройщика по уходу от ответственности за строительные недостатки. Тем более, что это уже не первый конфликт с юристами, которые защищают клиентов «Третьего треста». В 2019 году битами был жестоко избит адвокат Салават Мулюков — дело до сих пор расследуется.