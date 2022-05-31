В спецоперации на Украине погиб 33-летний сапер-ефрейтор из Башкирии Юрий Созыкин

Созыкин в 2008 году прошел военную службу по призыву, а в 2013 году поступил на военную службу по контракту, прослужил три года в Самарской области и вернулся домой, однако на службу по контракту позже все-таки вернулся. В 2018 году он вновь заключил контракт, служил на этот раз ефрейтор в должности сапера. Известно, что погиб Созыкин в бою 23 мая близ города Красный Лиман. Сообщается, что указом президента Путина Созыкин посмертно награжден орденом мужества.