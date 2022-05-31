В Еврокомиссии подтвердили отсрочку запрета экспорта нефти из России в ЕС

RT с ссылкой на ТАСС сообщает, что в заявлении Еврокомиссии говорится о том, что ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на 6 месяцев, а по нефтепродуктам на 8. С оговоркой, что к поставкам по нефтепроводу «Дружба» данные ограничения не относятся.