mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии комиссия помиловала беременную уфимку, которая сбила 80-летнюю женщину

31 мая 10:25
Фото: 1MI
Многодетная мать отбывает наказание за то, что сбила 80-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Уфе комиссия по вопросам помилования одобрила прошение беременной уфимки, которая сбила 80-летнюю пенсионерку. Как уточнят пресс-служба Крулутая Башкирии, женщину приговорили к 8 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на один год.

Так, по словам спикера Госсобрания Констатина Толкачева, после совершения преступления осужденная дала признательные показания, а также всячески старалась искупить вину, в частности, принесла извинения, оплатила медикаменты и помогал деньгами.

Кроме того, женщина является многодетной матерью. Дома ее ждут сын-подросток и малолетние дети, также осужденная беременна четвертым ребенком.

Отметим, что окончательное решение о помиловании будет принимать Президентом России.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48