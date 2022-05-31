В Башкирии комиссия помиловала беременную уфимку, которая сбила 80-летнюю женщину

В Уфе комиссия по вопросам помилования одобрила прошение беременной уфимки, которая сбила 80-летнюю пенсионерку. Как уточнят пресс-служба Крулутая Башкирии, женщину приговорили к 8 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на один год.