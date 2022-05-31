Шольц: Германия приближается к независимости от российских энергоносителей

РИА Новости, цитируя слова Шольца, сообщает, что ФРГ рано начала готовиться к данной ситуации. Так в декабре начались переговоры с профильными министерствами и ведомствами по вопросу о том, что случится, в случае если продолжится эскалация, и какие будут последствия для энергообеспечения. Об этом информирует RT.