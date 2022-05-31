С 1 июня в Челябинской области перестает действовать противопожарный режим

Губернатор Челябинской области подписал соответствующее постановление, сообщают RT. Оно размещено на интернет-портале правовой информации. В документе сообщается об отмене на территории Челябинской области особого противопожарного режим с 1 июня 2022 г.
В постановлении также указывается причины отмены особого режима:
«Стабилизация пожарной обстановки на территории Челябинской области и установление погодных условий, которые способствуют снижению класса пожарной опасности»
А в городе Тува особый режим пока будет действовать, его продлили до 5 июня.